منى المري: 28 أغسطس مناسبة تحتفي بدور بنات الوطن

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المري، إن تخصيص 28 أغسطس كمناسبة سنوية للاحتفال بالمرأة الإماراتية، رغم أن دعمها مستمر على مدار العام بمبادرات وتشريعات رائدة على مستوى العالم، هو تكريم للمرأة وتقدير لدورها الرئيس في بناء المجتمع واستقراره، واحتفاء بإسهاماتها في دعم مسيرة التنمية على المستويات كافة، وما وصلته الإمارات من مكانة عالمية مرموقة.

وأعربت عن بالغ الشكر والامتنان للدعم الذي تقدمه القيادة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، للمرأة الإماراتية على كل المستويات.

وقالت منى المري: «أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على ما قدمته وتقدمه للمرأة من دعم ورعاية، وتوفير الظروف التي تمكنها من الإسهام في مسيرة بناء الوطن، والتنمية التي لا تتحقق إلا بالمشاركة المتكافئة للرجل والمرأة، سيراً على النهج الراسخ الذي أرساه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم وتمكين المرأة، وتُواصله القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

كما توجهت المري بالتهنئة لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، مشيدةً بجهود سموها في دعم المرأة وترسيخ التوازن بين الجنسين نهجاً مستداماً.

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