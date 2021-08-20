شاهد صور نيللي كريم مع زوجها في شهر العسل بنيويورك .. صور

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

شاركت نيللي كريم جمهورها بصور لها مع زوجها هشام عاشور، بعد زفافهما مؤخراً، في أول ظهور لهما في شهر العسل، والذي يقضيانه في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت نيللي كريم عن مكان قضائها شهر العسل مع زوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، ونشرت صورا لها امس على حسابها بانستغرام مع زوجها في مدينة نيويورك، وخطفا الأنظار برومانسيتهما، ونشر أيضاً هشام عاشور عدة صور لهما في نيويورك بالإضافة إلى صور وفيديوهات لهما مع أصدقائهما في المدينة، والذين حرصوا على الاحتفال بهما مجدداً بعد زفافهما مؤخراً.

ونشرت الفنانة نيللي كريم لقطات جديدة ومقاطع فيديو من كواليس حفل زفافها قبل سفرها لنيويورك لقضاء شهر العسل، واستعرضت في الفيديو كواليس استعداداتها لحفل الزفاف واستعداداتها أثناء تنسيق إطلالتها في الحفل برفقة مصممة الأزياء ياسمين يحييى، وظهرت نيللي كريم وهي ترقص وتحتفل أثناء استعدادها لبدء حفل الزفاف بعد ارتداء فستان الزفاف.

وكشفت أيضاً الفنانة نيللي كريم عن صور ولقطات جديدة من حفل زفافها على هشام عاشور، ونشر شقيقه رامي عاشور عدة صور من حفل الزفاف، والتي ظهر بها وهو يحتفل بزفاف شقيقه على نيللي كريم، بالإضافة إلى صور أخرى برفقة أصدقائهما المشتركين وعلى رأسهم الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، بالإضافة إلى لقطات أخرى سعيدة لهم من حفل الزفاف.

و كانت نيللي كريم قد نشرت مؤخراً عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة من حفل زفافها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور والذي أقيم مساء يوم الأربعاء الماضي بحضور كبير من نجوم الوسط الفني والمشاهير، نيللي كريم علقت على الصور التي قامت بنشرها وقدمت من خلالها الشكر لكل من حضر حفل الزفاف وجعله يوما مميزا وفريدا في حياتها أو قدم لها التهنئة وتمنى لها الخير في خطواتها الجديدة.

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