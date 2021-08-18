بعد رسوبه في الثانوية العامة.. طالب ينتحر شنقاً في مصر

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

شهد صعيد مصر واقعة مأساوية؛ إذ أقدم طالب في الثانوية العامة على الانتحار شنقاً، وذلك بعد رسوبه في الامتحانات التي أعلنت نتائجها أمس الثلاثاء.

وذكرت تقارير إعلامية مصرية أن مدير أمن قنا، اللواء مسعد سكين، تلقى إخطاراً بمصرع (عبد الله ع - ١٨ عاماً) مقيم بمركز أبو تشت في محافظة قنا التي تقع في جنوب مصر، مشيرة إلى أن التحريات والمعاينة كشفت عن أن المجني عليه انتحر بشنق نفسه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

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