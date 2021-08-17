تابوت فرعوني حقيقي يستقبل زوار الجناح المصري في «إكسبو 2020»

المصدر: الأقصر (مصر) ■ د.ب.أ

يصل إلى مدينة دبي الشهر المقبل تابوت فرعوني جرى اكتشافه أخيراً بمنطقة سقارة الأثرية بمحافظة الجيزة المصرية، وذلك ليكون التابوت في استقبال زوار الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 بدبي، وفقاً لبيان لوزارة السياحة والآثار المصرية.

وبحسب بيان صدر أمس، بحث وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، الاستعدادات الخاصة بالمشاركة المصرية في المعرض.

ونقل البيان عن الوزيرة جامع القول إنه سيتم الخميس المقبل الانتهاء من الأعمال الداخلية والخارجية كافة بالجناح المصري بإكسبو 2020 بدبي.وشددت جامع على الاهتمام الكبير بهذا الحدث الذي يعقد لأول مرة في دولة عربية.

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