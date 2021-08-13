اسرائيل تعثر على رفات جندي أردني شارك في حرب ال 67.. بجانبه ساعته وسكينه وخاتمه وخوذته .. صور

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تداولت مواقع إخبارية أردنية خبر عثور طواقم تنقيب إسرائيلية، على رفات جندي أردني، بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقالت القناة الإسرائيلية “12” إنه تم العثور على رفات الجندي الأردني، خلال أعمال تنقيب استعدادا لتوسعة للقطار الخفيف في القدس.

وتم العثور على رفات الجندي بالقرب من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، في منطقة جرت فيها معركة “تلة الذخيرة” بين الجيشين الأردني والإسرائيلي عام 1967.

وقالت المحطة الإسرائيلية “تم العثور بجانب الجثة على سكين وخاتم وساعة وخوذة للجيش الأردني”.

وأضافت “التقدير هو أن هذه جثة جندي أردني، قاتل في (حرب) الأيام الستة”، أي حرب عام 1967.

وتابعت “بمجرد الوصول إلى مستوى من اليقين المطلق بأن الجثة تعود لجندي أردني، فإنه سيتم إبلاغ الجانب الأردني”.

ويربط القطار الخفيف القدس الغربية، مع مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية، ويمر من أحياء فلسطينية في المدينة.

من جهته صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، "تتابع خبر العثور على رفات يعتقد أنها تعود لجندي أردني استشهد في موقع تلة الذخيرة القريب من حي الشيخ جراح في القدس خلال المعارك التي خاضها الجيش العربي في حرب يونيو عام 1967".

وأكد المصدر أنه "تم التنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة هوية الشهيد، الذي عثر مع رفاته على سكين وخاتم وخوذة وقناع غاز تابعة للجيش الأردني".

ولاحقاً تداول رواد مواقع التواصل صورة قيل انها للجندي الذي عثر على رفاته، واسمه محمد كريم الطراونة، دون نسب المعلومة لمصدر رسمي.

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