شون بين غاضب من الأميركيين المتردّدين تجاه اللقاح

المصدر: لوس أنجلوس ■ د.ب.أ

قال الممثل الأميركي شون بين: «إنه يتعين إلزام المواطنين بالحصول على اللقاح ضد فيروس (كورونا) بقوة القانون».

وقارن شون ما بين الإلزام بالحصول على اللقاح، وتحديد السرعات على الطرق، من أجل منع القيادة المتهورة، مؤكد أن «إقرار قانون يلزم المواطنين بالتطعيم أمر منطقي».

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن بين القول: «أعتقد أن اللقاحات يجب أن تكون إلزامية، وأنه يتعين أن يأخذ قطاع السينما وجميع القطاعات زمام المبادرة».

كما أعرب بين عن غضبه من الأميركيين المؤهلين للحصول على اللقاح، ولكنهم مازالوا متردّدين في تلقيه.

وكان بين قد رفض استكمال تصوير مسلسل «جاسليت» بشأن فضيحة ووترغيت، حتى يتم تطعيم جميع العاملين في موقع التصوير.

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