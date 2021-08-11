جيسيكا ألبا وزاك إيفرون يستعرضان روعة دبي بطابع مرح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إطار الحملة التسويقية العالمية «دبي تقدم - Dubai Presents»، أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عن إطلاق ثاني المقاطع السينمائية للحملة، وهو لفيلم كوميدي قصير يشارك فيه النجمان العالميّان جيسيكا ألبا وزاك إيفرون، ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق أولى المقاطع السينمائية للحملة بعنوان «الجاسوس»، للمخرج العالمي كريغ غيلزبي، الحائز جائزة Guild.

وتدور مشاهد الفيلم السينمائي الثاني للحملة في قالب كوميدي مرح على وقع موسيقى الأوركسترا لتستعرض أفضل عروض دبي التي توفر تجارب رومانسية مذهلة لضيوف وزوار الإمارة.

ويؤدي النجمان ألبا وإيفرون دور شخصين يتجولان بشكل منفرد في الأروقة المميزة بتصاميمها المعمارية الرائعة ضمن أبرز الوجهات الشهيرة في الإمارة مثل خور دبي وحي الفهيدي التاريخي، وغيرهما من المقاهي الصغيرة المنتشرة على أطراف الخور في منطقة السيف، ثم يظهر العمل روعة صحراء دبي وما تحتضنه من مخيمات وأنشطة متنوعة، إلى جانب الجمال العمراني للإمارة، ومناطق الجذب المخصصة للأزواج بمختلف اهتماماتهم وأذواقهم، بدءاً من التمتع بأمسية مميزة تحت ضوء النجوم في الصحراء، والاستمتاع بالوجبات الفاخرة، ووصولاً إلى استكشاف المعالم الاستثنائية في قلب دبي.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «تعكس حملة #دبي_تقدم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز الابتكار والريادة في الإمارة عبر توفير محتوى ترويجي تفاعلي وجاذب يسلط الضوء على دبي وما تحتضنه من وجهات ومناطق جذب سياحية متنوعة، بما يشجع الزوار حول العالم لزيارة الإمارة والاستمتاع بالبنية التحتية السياحية المتطورة التي تمتلكها الإمارة والتي مكنّتها من أن تكون واحدة من أبرز الوجهات السياحية حول العالم».

وتستعرض الحملة أبرز التجارب والأنشطة والخيارات التي يمكن أن يستمتع بها الضيوف عندما يختارون دبي وجهتهم المقبلة، وتقدم من أجل تحقيق هذا الهدف أكثر من 2000 محتوى إبداعي في 27 دولة بـ 16 لغة، وعبر مختلف المنصات السينمائية، والمطبوعات، والإعلام الرقمي، وقنوات البث المتنوعة، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وستنطلق أجزاء الحملة العالمية بشكل متسلسل خلال الأشهر القليلة المقبلة لتعرض مقاطع سينمائية ترتقي بالترويج السياحي، وتقدم منصة ترفيهية تضم ملصقات أفلام ومقاطع ترويجية عبر المحطات الرقمية وغيرها من الوسائل التي تضمن استمتاع المشاهدين وتفاعلهم.

وانطلاقاً من النجاح الذي حققته الحملات السابقة التي أطلقتها «دبي للسياحة»، ستضم #دبي_تقدم سلسلة من المقاطع السينمائية الترويجية للإمارة من بطولة النجمين ألبا وإيفرون، إذ سيقدمان مجموعة من القصص التفاعلية التي تعكس روعة دبي بكل مناطقها ومعالمها، كما ستتضمن سلسلة من العروض التشويقية التي تحتفي بفنون الطهي المتنوعة في دبي وغيرها من أبرز المعالم المخصصة للعطلات والأعمال وما تزخر به من أنشطة وفعاليات، ويستخدم فيها المخرج كريغ غيلزبي كاميرات وعدسات سينمائية متطورة بهدف توفير محتوى تفاعلي يسلط الضوء على أبرز معالم دبي ومواقعها الاستثنائية.

واستغرق تصوير ثاني أفلام الحملة خمسة أيام مع التقيد بالتدابير الوقائية الخاصة بـ«كوفيد-19»، وجمع طاقماً متنوعاً يضم أكثر من 180 شخصاً من أكثر من 27 جنسية، من المشاهير الموهوبين والمخرج، وطواقم الإنتاج والإبداع الحائزين على جوائز عالمية.



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