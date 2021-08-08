نجمان من هوليوود يحولان دبي لموقع تصوير مشوّق

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شارك نجما هوليوود، جيسيكا ألبا، وزاك إيفرون، عبر «إنستغرام» صوراً التُقطت في دبي طوال الأسبوع الماضي، وأثارت فضول المتابعين.

كما ظهر النجمان في مقطع فيديو أمام عدد من معالم دبي الشهيرة ضمن حملة لـ Visit Dubai.

وكان الممثلان، حسب «سي إن إن» التي نشرت الصور، جزءاً من لقطات مثيرة تضمنت مشاهد قتال، ومطاردات بين رمال الصحراء، وفوق الماء، إلى جانب القفز بالمظلة من برج العرب الأيقوني.

وعند مشاركته لمقطع الفيديو في حسابه الرسمي عبر «إنستغرام»، قال إيفرون مشيراً إلى ألبا: «هي دائماً تنقذني من المتاعب».

كما ظهرت في الفيديو معالم أخرى معروفة في دبي مثل برج خليفة الأطول في العالم، ومتحف المستقبل المزين بالخط العربي.

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