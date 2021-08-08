نيويورك تتهم رجلاً بمقتل الممثلة ليزا بينز

المصدر: نيويورك ■ أ.ف.ب

أعلنت شرطة نيويورك توقيف رجل (26 عاماً)، وتوجيه اتهامات له على خلفية تسببه في حادث مروري بمانهاتن في يونيو، أدى إلى مقتل الممثلة الأميركية ليزا بينز.

وقال ناطق باسم الشرطة إن «الرجل أوقف أول من أمس، ووجهت إليه تهمة رفض إعطاء الأولوية لأحد المشاة والفرار بعد التسبب في حادث مميت».

وتعرضت ليزا بينز (65 عاماً)، التي كانت تزور مدينة نيويورك في الرابع من يونيو، لصدمة في الرأس نتيجة صدمها من جانب سائق دراجة «سكوتر» تخطى إشارة مرورية حمراء أثناء عبوره الشارع.

وتوفيت متأثرة بإصابتها بعد 10 أيام. ووقع الحادث قرب مركز لينكولن الثقافي بحي أبر ويست سايد في مانهاتن.

• سائق «سكوتر» تخطى إشارة مرورية حمراء أثناء عبورها الشارع فقتلها.

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