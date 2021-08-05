شريف دسوقي يشهد مشاركته في «الإنس والنمس» على كرسي متحرك

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

وجه الفنان شريف دسوقي الشكر لكل من دعمه خلال محنة مرضه والتي اضطر خلالها إلى بتر ساقه قبل أشهر.

وأضاف عقب العرض الخاص لفيلم «الإنس والنمس» الذي يشارك في بطولته : «الحمد لله أصبحت أفضل وأشكر من دعمني في تلك المحنة سواء من جمهوري أو زملائي وأتمنى أن يعجب الفيلم الجمهور».

الظهور هو الأول لشريف دسوقي خلال حفل عام بعد أزمة بتر ساقه حيث ظهر الفنان وهو يجلس على مقعده المتحرك مبتسما أمام كاميرات المصورين.

ومن المقرر أن يشارك شريف دسوقي أيضا في افتتاح مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» التي يشارك في بطولتها أمام النجم يحيى الفخراني وتنطلق عروضها في الإسكندرية 17 أغسطس الجاري.

ويستعين الفنان شريف دسوقي بطرف صناعي تم تركيبه له لكي يساعده على السير، بعد بتر ساقه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news