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    القبض على سعودي دعا إلى تعاطي المخدرات على "السوشال ميديا" (فيديو)

    المصدر:
    • متابعة- الإمارات اليوم
    التاريخ:

    أفادت وكالة الأنباء السعودية أن شرطة منطقة عسير قامت بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو انتشرعلى منصات التواصل الاجتماعي، طلب فيه الناس بتجربة وتعاطي المخدرات.

    ونقلت الوكالة السعودية الرسمية "واس"  عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد والقبض على الشخص الذي ظهر في مقطع متداول في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، بعبارات داعية إلى تجربة واستخدام المخدرات، ومعان تتنافى مع ما يبذل من جهود في مكافحة آفة المخدرات.

    وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة عسير أن الرجل "مواطن في العقد الرابع من العمر"، مشيرا إلى أن الاستدلالات الأولية أظهرت أنه "يعاني اعتلالات نفسية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى الجهات المختصة".

     

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