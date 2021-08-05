وفاة فنان جزائري قدير متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.. الرئاسة تنعى سعيد حلمي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

توفي الفنان الجزائري إبراهيمي السعيد، المعروف باسم سعيد حلمي بعد تدهور حالته الصحية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 82 سنة. وكان «الديوان الوطني لحقوق المؤلف» في الجزائر قد كشف منذ أيام أن الحالة الصحية للفنان، صعبة للغاية وحرجة.

ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الفنان الراحل على صفحة رئاسة الجمهورية عبر «فيسبوك» قائلا: «تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال الفنان المرحوم سعيد حلمي، إلى جوار رب العزة متأثرا بإصابته بكورونا، تولاه المولى عز وجل، بالرحمة والمغفرة».

وأضاف: «في هذه اللحظات الأليمة التي نودع فيها واحدا من المشاهير الذين ساهموا بمواهبهم وإبداعاتهم في إثراء الإنتاج التلفزيوني والسينمائي على مدى سنوات طويلة، وتركوا بصماتهم الواضحة في العديد من الأعمال الفنية الهادفة والراقية، واستحق بجدارة لدى جمهور المهتمين بالثقافة والفن في بلادنا، كل التقدير والاحترام».

وتابع: «وأمام هذا المصاب الجلل، أتوجه إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الثقافية والفنية، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان. عظم الله أجركم إنا لله وإنا إليه راجعون».

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