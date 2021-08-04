الممثلة كاثي غريفين تكشف إصابتها بسرطان في الرئة

المصدر: نيويورك ■ أ.ف.ب

كشفت الممثلة والفكاهية الأميركية، كاثي غريفين، عن إصابتها بسرطان في الرئة اليسرى، يتطلّب علاجه استئصالاً جزئياً، مع الإشارة إلى أن التحاليل الطبية مشجّعة.

وكتبت الممثلة التي شاركت في فيلم «ذي كايبل غاي» على «تويتر»: «سأخضع لعملية استئصال نصف رئتي اليسرى، نعم.. أعاني سرطاناً في الرئة، في حين أنني لم أدخّن يوماً التبغ».

وأردفت الفكاهية، البالغة 60 عاماً، أن «الأطباء متفائلون جداً، نظراً إلى أن السرطان لايزال في المرحلة الأولى من التقدم، وهو محصور في رئتي اليسرى».

وكانت كاثي غريفين الحائزة جائزتَي «إيمي»، وشاركت لمدة 10 سنوات في إحياء سهرة ليلة رأس السنة على «سي إن إن»، قد أثارت جدلاً عام 2017 بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لها وهي تحمل ما يشبه رأساً مقطوعاً مضرجاً بالدماء، وفيه ملامح من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشكّلت تلك الحادثة ضربة لمسيرة الممثلة، التي خسرت عقدها مع «سي إن إن» واضطرت إلى إلغاء عروض عدة، على الرغم من نشر فيديو قدّمت فيه الاعتذار.

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