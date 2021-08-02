سياح لم يتعرفوا على إليزابيث الثانية وسألوها إن كانت تعرف الملكة! ماذا كان رد ملكة بريطانيا?

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشف أحد العناصر الموكلين بحماية الملكة إليزابيث الثانية عن حادثة طريفة لم يتعرف فيها عدد من السياح الأمريكيين على ملكة بريطانيا بالرغم من التحدث إليها شخصياً، بل وسألوها إن كانت تعرف الملكة.

وجاء في خبر لموقع "ديلي ستار" أن الملكة إليزابيث تمضي عطلتها الصيفية السنوية كما كل عام في قلعة بالمورال المفضلة لديها والممتدة على مساحات شاسعة من أعالي اسكتلندا.

وتستمتع خلال العطلة تلك باتباع أسلوب حياة بعيداً عن لفت الأنظار وتقوم بالنزهات برفقة الكلب وتستضيف بقية أفراد العائلة.

ويبدو أنها نجحت بالفعل مؤخراً، حيث لم تتمكن مجموعة من السياح الأمريكيين من التعرف إليها.

وأشار عنصر الأمن الموكل بحمايتها في حديث إلى "ذا تايمز" إلى أن السياح سألوا الملكة ما إن كانت تعيش في الجوار فأجابت بأنها تملك بيتاً قريباً.

وحين سألوها ما إن كانت قد سبق أن التقت بالملكة، قالت:" كلا، لكن هذا الشرطي يعرفها." وأشارت إلى الضابط السابق الذي عمل مع العائلة الملكية لأكثر من 30 عاماً.

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