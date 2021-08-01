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    لحظات مؤثرة لسعودي ينقذ سودانيين من الموت في الصحراء (فيديو)

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    وثق فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، عثور رجل سعودي على رجلين من الجالية السودانية، كانا قد تاها في الصحراء، في منطقة (حفر الرخيص )، ورغم جهود البحث عنهما الا انهما امضيا ثلاثة أيام يصارعان الجوع والعطش.

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