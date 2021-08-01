لحظات مؤثرة لسعودي ينقذ سودانيين من الموت في الصحراء (فيديو)

وثق فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، عثور رجل سعودي على رجلين من الجالية السودانية، كانا قد تاها في الصحراء، في منطقة (حفر الرخيص )، ورغم جهود البحث عنهما الا انهما امضيا ثلاثة أيام يصارعان الجوع والعطش.

بعض الاخوة من #السودان الشقيق تاهوا في (حفر الرخيص ) وسط النفود الكبرى شمال حائل ورغم جهود البحث عنهم الا انهم امضوا ثلاثة أيام يصارعون الجوع والعطش لولا شقيق الروح الغالي:

مصافق الرخيص ( ابومقبل ) راعي حفر الرخيص بيض الله وجهه الذي عثر عليهم بعد جهد وانقذهم بحمد الله واستضافهم pic.twitter.com/4Us0gp2Ci5 — عثمان المجراد 🇸🇦 (@almejrad) July 26, 2021

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