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    وميض غامض يضيء سماء مدينة تركية ويثير الخوف (فيديو)

    صورة ليلية متداولة للنور الضخم الناجم عن الوميض الغامض

    المصدر:
    • متابعة- الامارات اليوم
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    وثقت منصات التواصل الاجتماعي  في منطقة إزمير التركية، وميضا هائلا في السماء، وأشارت الكثير من التعليقات  أنه لحظة سقوط نيزك أو قطعة نفايات فضائية.

    ووفقا لصحيفة تركية تناولت الحدث، أن سكان المدينة التركية  عاشوا لحظات من الدهشة والخوف مه هذا الوميض الذي انار عتمة السماء للحظات، ولم تعلق السلطات المحلية على الحادثة.

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