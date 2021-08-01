وميض غامض يضيء سماء مدينة تركية ويثير الخوف (فيديو)
وثقت منصات التواصل الاجتماعي في منطقة إزمير التركية، وميضا هائلا في السماء، وأشارت الكثير من التعليقات أنه لحظة سقوط نيزك أو قطعة نفايات فضائية.
ووفقا لصحيفة تركية تناولت الحدث، أن سكان المدينة التركية عاشوا لحظات من الدهشة والخوف مه هذا الوميض الذي انار عتمة السماء للحظات، ولم تعلق السلطات المحلية على الحادثة.
🇹🇷 Un bólido iluminó anoche los cielos de #Izmir/#Esmirna, al oeste de Turquía. Miles de ciudadanos han compartido comentarios y videos en redes sociales al verse sorprendidos por este evento.— eSPAINews (@eSPAINews) July 31, 2021
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#BreakingNews : Meteor fell on #Izmir city of #Turkey! pic.twitter.com/ygNzua6t65— NotesFrom.NET (@NotesFromNET) July 31, 2021
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