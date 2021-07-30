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    إمرأة سعودية تصدم مضخة بنزين وكادت تسبب بكارثة (فيديو)

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    كادت سيدة سعودية أن تتسبب بكارثة في احد مناطق الأفلاج السعودية،  بعد اصطدامها بمضخة البنزين، ونشوب حريق استطاع عمال المحطة السيطرة عليه قبل ان يتحول الى انفجار كامل.

    وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قائدة إحدى المركبات، بمدينة الأفلاج السعودية، وهي تصطدم بمضخة بنزين في إحدى محطات الوقود، الأمر الذي أسفر عن اشتعال النيران، واستطاعت المرأة ان تنجو بعد نزولها السريع من السيارة

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