إمرأة سعودية تصدم مضخة بنزين وكادت تسبب بكارثة (فيديو)

كادت سيدة سعودية أن تتسبب بكارثة في احد مناطق الأفلاج السعودية، بعد اصطدامها بمضخة البنزين، ونشوب حريق استطاع عمال المحطة السيطرة عليه قبل ان يتحول الى انفجار كامل.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قائدة إحدى المركبات، بمدينة الأفلاج السعودية، وهي تصطدم بمضخة بنزين في إحدى محطات الوقود، الأمر الذي أسفر عن اشتعال النيران، واستطاعت المرأة ان تنجو بعد نزولها السريع من السيارة

كادت قائدة إحدى المركبات، أن تتسبب في كارثة بمدينة الأفلاج السعودية، بعدما صدمت بسيارتها مضخة بنزين في إحدى محطات الوقود، ما تسبب في اشتعال النيران، وفق ما أظهره فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/7xoexOQZIh — شبكة ياسي الإمارات الإخبارية (@yasiuae_net) July 28, 2021

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