ألمانية تربح 33 مليون يورو دون أن تعلم

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

أكد مسؤولو اليانصيب في ألمانيا أن امرأة حملت تذكرة فائزة في حقيبتها لأسابيع دون أن تدرك أنها ربحت نحو 33 مليون يورو.

وأشار موقع "لوتو بايرن" أن "المرأة البالغة من العمر 45 عاما كانت الفائزة الوحيدة في السحب 9 من يونيو الماضي، بعد أن خمنت بشكل صحيح 7 حقول في بطاقة يانصيب".

ونقل الموقع عن السيدة: "ما زلت أشعر بالدوار من فكرة أنني حملت بلا مبالاة 33 مليون يورو في حقيبتي لعدة أسابيع".

وأضاف الموقع: "اختارت السيدة أرقاما عشوائية على بطاقة اليانصيب التي تبلغ قيمتها 1.20 يورو، ولم تكن تخطط للعب مرة أخرى".

وقالت السيدة الألمانية: "أخطط لاستخدام الأرباح المفاجئة لأعيش حياة صحية والقيام بالمزيد من أجل البيئة".

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