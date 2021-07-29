انتقادات تطال مسلسل ساخر عن حياة العائلة المالكة البريطانية قبل عرضه

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

يواجه مسلسل «The Prince» الذي يتناول حياة العائلة المالكة البريطانية، انتقادات على الرغم انه لم يعرض بعد. وستبدأ شبكة «HBO Max»، عرض 12 حلقة من المسلسل الساخر عن حياة العائلة المالكة البريطانية، وسكان وموظفي قصر باكنجهام من خلال عيون الأمير جورج، الابن الأكبر للأمير وليام وكيت ميدلتون دوقة كامبريدج.

وتأخر عرض مسلسل «The Prince» جزئيًا بسبب مقابلة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وميجان ماركل في مارس الماضي، وبسبب وفاة الأمير فيليب في الشهر التالي.

وترى الكثير من الاراء، «غير عادل» و«غير مناسب»، وسترك تأثيرًا سيئًا على الأمير الصغير، ويخشى النقاد أن تضر حلقات العمل الجيل القادم من العائلة المالكة.

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