سمكة الضفدع ترعب صيادي تركيا..سامة وتمزق شباك الصيد

المصدر: اسطنبول -د ب ا

ربما سمع الكثيرون عن اسماك القرش والحيتان التي تسبب فزعا ورعبا في أنحاء العالم، لكن نادرا ما سمع الناس عن سمكة الضفدع التي تزعج الصيادين في تركيا على سبيل المثال، و تحد من أرزاقهم.

والغريب أن هذا النوع من السمك لا يمكن طهيه وتناوله كغذاء، إذ أن سمكة تسبب التسمم، نظرا لوجود مادة تترودوتوكسين السامة في جلدها وعضلاتها وكبدها، وهذا السم يحميها من الكائنات المفترسة بما فيها البشر.

ولدى هذه السمكة ذات اللون الفضي أربع أسنان فقط، وبإمكانها نفخ جسمها . وهي سمكة كسولة فهي لا تبذل جهدا لاصطياد طعامها، ولكنها تمزق شباك الصيادين، لتلتهم ما اصطادوه من كائنات بحرية تاركة الشباك ممزقة ومنهوبة.

وتمثل هذه السمكة رعبا بصفة خاصة للصيادين في تركيا الذين يعانون من تواجد هذا النوع من الاسماك في مناطق صيدهم، سواء بسبب دخولها في شباكهم رغم أنهم لا يريدونها لأنهم لن يستفيدوا منها على الإطلاق .

وحرصت الحكومة التركية على مواجهة ما تسببه سمكة القرش من تهديد للصيادين، لذلك عرضت تقديم مكافأة لمن يقومون بصيدها وتقديمها للجهات المسؤولة ، وذلك للحد من انتشارها.

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