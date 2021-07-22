الإفراج عن طفل «الإشارة الضوئية» في الاردن..خبأ ملابس العيد وذهب ليبيع المياه

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

وجه رئيس الوزراء الردني بشر الخصاونة وزير التنمية الاجتماعية بالافراج عن طفل عمره 11 عاما كان قد تم توقيفه من قبل فرق مكافحة التسول بشبهة امتهان التسول، بعد أن تم ضبطه يبيع المياه على الإشارات الضوئية للتغطية على تسوله.

واثارت حادثة توقيف الطفل موجة تعاطف شعبية ورسمية، ليتم التوجيه للافراج عنه وتسليمه لاسرته لقضاء العيد في كنفها، وفق ما أكده وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح. بحسب موقع "رؤيا" الاخباري.



وتتلخص حادثة الطفل بكونه يمتهن بيع المياه الباردة على الإشارة الضوئية وكان قد اشترى ملابس العيد واودعها أمانة في كشك مجاور لبيع الكتب ليتسنى له مواصلة دوام مهنته ليعود بعدها الى منزله، فكان ان داهمته فرق المكافحة لظنها ان بيع عبوات المياه غايته التسول واودعته احد مراكز إيداع المتسولين في مادبا.

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