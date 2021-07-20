صورة سيلفي تتسبب بموت نجمة مغامرات الأماكن الشاهقة

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

لقيت نجمة شهيرة في موقع «إنستغرام» مختصة بصور الاماكن المرتفعة والشاهقة مصرعها، إثر سقوطها عن علو في منطقة شلال أثناء التقط صور «سيلفي» مع أصدقائها.

وذكرت صحيفة «الصن» البريطانية، أن صوفيا تشيونغ ( 32 عاما) من المؤثرين على «إنستغرام» معروفة بتسلقها الأماكن الهاشقة، في هونغ كونغ.

وقالت إن تشيونغ انزلقت أثناء التقطت الصور لتقع عن ارتقاع عال قبالة شلال في منطقة يوين لونغ في هونغ كونغ.

وبحسب«سكاي نيوز» فإنه بعد سقوط «نجمة إنستغرام» في الماء، اتصل أصدقاؤها بخدمات الطوارئ ووصل المسعفون بسرعة إلى المكان، حيث تمكنوا من الوصول إلى جسدها ونقلوها بسرعة إلى المستشفى، وهناك أعلن عن وفاتها.

واشتهرت صوفيا بأنها كانت جريئة وشاركت صوراً لمغامراتها المحفوفة بالمخاطر وهي تتسلق حواف المناطق الشاهقة وقمم الجبال

وتقول في سيرتها الذاتية عن حبها للمغامرات «يجب أن تكون الحياة ممتعة وليست غبية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news