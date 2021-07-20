فرنسا تتعهد بحماية ذكور الصيصان في 2022

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

وعدت الحكومة الفرنسية بـ«إنهاء عمليات القضاء على الصيصان» الذكور في عام 2022، في مشروع قانون يُرتقب إصداره «نهاية الصيف»، يفرض على القيّمين على مزارع الدجاج أن يكونوا «أقاموا أو طلبوا شراء» جهاز يتيح تحديد جنس فراخ الدجاج قبل فقس البيض، بحلول مطلع العام المقبل.

وقال وزير الزراعة جوليان دونورماندي، في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، «في الأول من يناير 2022، يجب أن تكون كل مزارع الدجاج قد أقامت أو طلبت شراء آلات تتيح تحديد جنس الصيصان في البيضة قبل فقسها». ومن شأن هذه الخطوة تجنيب القضاء على «50 مليون فرخ دجاج ذكر بعيد ولادتها سنوياً في فرنسا». وأكد دونورماندي أن «2022 ستكون سنة نهاية القضاء على ذكور الصيصان في فرنسا». ويتمّ القضاء سنوياً بصورة منهجية في فرنسا على ملايين فراخ الدجاج الذكور، بعيد فقسها، بسبب عدم قدرتها على الإباضة وقلة اللحم في جسمها ما يحد من ربحيتها. ويثير هذا الأسلوب انتقاد الناشطين في مجال الرفق بالحيوان.

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