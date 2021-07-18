رحيل «صديق» الهيب هوب.. صاحب «جاست إيه فريند»

المصدر: نيويورك ■ أ.ف.ب

توفي بيز ماركي الملقب «صديق» الهيب هوب والمعروف خصوصاً بأغنيته «جاست إيه فريند»، أمس، عن 57 عاماً.

وكتبت الناطقة باسمه جيني إيزومي في بيان «ترك بيز إرثاً فنياً سيحتفي به إلى الأبد معجبوه المحبوبون الذين نجح في التأثير في حياتهم من خلال الموسيقى لأكثر من 35 عاماً». وأشارت إلى أن بيز ماركي توفي وزوجته إلى جانبه، دون الكشف عن سبب الوفاة. واشتهر المغني، واسمه الحقيقي مارسيل ثيو هول، بموهبته في محاكاة أصوات الآلات الموسيقية بحنجرته (بيت بوكس)، وبكلمات أغنياته المفعمة بالسخرية من الذات.

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