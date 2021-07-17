القضاء المصري يقول كلمته اليوم في قضية محمد رمضان وعمرو أديب

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

ينظر القضاء المصري اليوم في محاكمة الإعلامي عمرو أديب في سب وقذف الفنان محمد رمضان.

ويطالب محمد رمضان في دعواه بتعويض قدره مائة ألف ، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به جراء هجوم عمرو أديب عليه في حلقة من برنامجه "الحكاية" منتقدًا إياه عقب نشره لفيديو "الفلوس" الذي نشره الفنان عقب خسارته قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وجاء في صحيفة الدعوى أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية. بحسب "مصراوي".

وبحسب الدعوى، فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسب عائلته.

وذكرت الدعوى أن المتهم قد ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني.

وكان الإعلامي عمرو أديب والفنان محمد رمضان دخلا في عدة مشادات كلامية إثر قيام "رمضان" بنشر فيديو، اعتبره "أديب" سخرية من الحُكم القضائي الصادر ضد الأول بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر.

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