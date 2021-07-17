قبعة نابليون تطرح في مزاد سبتمبر المقبل

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

تُشكّل قبّعة لنابليون بونابرت محور مزاد على الإنترنت تنظمه دار «سوذبيز» في سبتمبر، بمناسبة مرور 200 عام على وفاة إمبراطور فرنسا.

ويقدّر السعر الأولي لهذه القبّعة ذات القرنين ما بين 400 و600 ألف يورو، وفق ما جاء في بيان صادر عن دار المزادات البريطانية.

وعُثر على 19 قبّعة من النوع نفسه تسنّى إثبات صحّة نسبها إلى نابليون بونابرت.

ويعتقد الخبراء أن القطعة التي تعرضها «سوذبيز» للبيع كانت على رأس الإمبراطور خلال حملة 1807 المكلّلة بالنصر (بروسيا وبولندا)، وخلال إبرام معاهدتي تيلسيت بين نابليون وقيصر روسيا ألكسندر الأول.

وفي عام 1814، اشترى السياسي الإسكتلندي سير مايكل شوو ستيوارت هذه القبّعة، التي بقيت ضمن عائلته جيلاً بعد جيل.

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