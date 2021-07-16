المغرب.. «نصاب» يجمع مبالغ كبيرة ممن لايلبسون الكمامة الطبية

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أوقفت الجهات الامنية المغربية، «نصابا» انتحل ولفترة طويلة تجاوزت العام، صفة رسمية مختصة في مراقبة عدم الملتزمين بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، وتبين ان الرجل استطاع جمع مبالغ كبيرة من المال، على مدى الأشهر الماضية، من خلال ابتزاز المواطنين في قضايا عدم ارتداء الكمامة، حيث كان يهددهم بمخالفات وغرامات كبيرة، وكان يتقاضى الرشوة مقابل العفو عنهم وعدم تحرير المخالفات التي كان يوهم فيها ضحاياه بأنها كبيرة، وليس بمقدروهم تحملها.

انكشفت قصة منتحل الشخصية، عندما رفض أحد المواطنين، الانصياع لتهديات «النصاب»، وتقدم بالشكوى، إلى الجهات المختصة، من تعرضه للابتزاز، حيث تم ارغامه على دفع 2000 درهم مغربي، من طرف منتحل الشخصية، في احد أسواق منطقة «آيت اعميرة»، وقال المشتكي بحسب صحيفة «المساء» المغربية، أنه واحد من عشرات الاشخاص الذين حدث معهم نفس الموقف.

وبعد مراقبة المتهم، تبين أنه يرتدي بذلة شبيهة بالزي الرسمي لعناصر القوات المساعدة، وشارة مزيفة، ويبرز لضحاياه بطاقة مهنية قديمة مزيفة، وأشارت مصادر في الشرطة، انه حين تم القبض على «النصاب»، كان بحوزته أكثر من 10 آلاف درهم مغربي، تحصل عليها خلال ساعات قليلة من العمل، وتبين انه يختار العمل في الاسواق الشعبية، ويختار ضحاياه بخبرة، وممن ليس لديهم علم بالقانون، وأنه استطاع جمع مبالغ كبيرة، مقابل التغاضي عن كتابة مخالفات بحق من لايضع الكمامة الطبية والمخالفين، على مدى اشهر من العمل بدأت مع انتشار الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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