مبادرة لعربة مظللة وصندوق مشروبات باردة لعمال النظافة في العراق

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثارت مبادرة أطلقها ناشط عراقي في المجتمع المدني، موجة من الاعجاب والتأييد، وحظيت بتعليقات ايجابية واسعة على منصات التواصل الإجتماعي، لانها تتوجه إلى فئة تعاني الكثير من الاوضاع المهنية والاقتصادية الصعبة،ألا وهم، فئة عمال النظافة.

تمثلت المبادرة التي اطلقها علي حاكم، مؤسس مشروع «تين اس مبادرون»، في مدينة كربلاء العراقية، بعربة مخصصة لعمال النظافة تعلوها مظلة تقيهم من الشمس الحارقة صيفا، ويمكن وضع أدوات التنظيف داخلها مع وجود صندوق براد لحفظ مياه الشرب الباردة وغيرها من المشروبات ما يساعد في حماية العمال من الحر الشديد.

وقال حاكم لبرنامج «ناس أونلاين» إلى أن المبادرة تمثل مبادرة تشجيعية وتحد خيري لدائرة البلدية لعمل مثل هذه الأفكار الايجابية والتي تساعد فئة مهمة تعيش وتعمل في ظروف صعبة.

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