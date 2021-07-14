العيد في دبي.. «تذوق» و«أضحى» وجوائز كثيرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة مراكز التسوّق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن حملتي تسوّق وفرص متعددة للمتسوقين للفوز في دبي خلال هذا العيد، بمشاركة أكثر من 18 مركز تسوّق تتوزّع في أرجاء الإمارة.

وخلال مفاجآت صيف دبي تستمر العروض الترويجية في مفاجأة المتسوقين ومحبي الطعام في دبي مع حملتي «تذوق واربح» و«عيد الأضحى»، حيث سيحصل المتسوقون على ربح جوائز فورية وإقامة فندقية فاخرة.

وتقدّم حملة عيد الأضحى للعملاء فرصتين للفوز. عند إنفاق 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة، يكون المتسوق مؤهلاً للدخول في السحب الرقمي، حيث سيحصل 40 متسوقاً على فرصة لربح جوائز نقدية تصل إلى 200 ألف درهم. وسيربح كل فائز 5000 درهم كعيدية. إضافة إلى ذلك، سيكون المتسوق مؤهلاً تلقائياً للمشاركة في سحوبات حملة مفاجآت صيف دبي الكبرى، لفرصة ربح سيارة إنفينيتي Q50 في السحوبات الأسبوعية المقامة بتاريخ 16 و23 يوليو.

ويمكن للعملاء الدخول في السحب عن طريق التسجيل في مكتب خدمة العملاء في مراكز التسوق، وسيحصل كل متسوق مسجل على رسالة نصية قصيرة أو بريد إلكتروني بالرقم التسلسلي لقسيمة السحب كتأكيد على مشاركته في السحب، لفرصة الفوز بجوائز نقدية أو سيارة فارهة.

وعند إنفاق 100 درهم في أي من منافذ الأطعمة والمشروبات في مراكز التسوّق المشاركة، سيحصل محبو الطعام على قسائم «امسح واربح» من مكتب خدمة العملاء في المركز التجاري. تشمل الجائزة الفورية إقامة خلال العيد في فنادق خمس نجوم، وإضافة إلى الإقامة الفندقية سيحصل متسوقو دبي على فرصة للفوز بعضوية Zomato Pro لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى قسائم هدايا بقيمة 30 ألف درهم من بنك رأس الخيمة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوّق في دبي، ماجد سيف الغرير: «يعتبر موسم الصيف والأعياد الأكثر جاذبية لسكان إمارة دبي وزوّارها، حيث تتميز مفاجآت صيف دبي المستمرة لمدة 10 أسابيع بعروض ترويجية كبرى. حملة تذوق واربح لموسم الصيف، التي تم تنظيمها بعد تعاون العديد من الشركاء الرائدين في الضيافة، ستعزّز مع حملة عيد الأضحى تجربة المتسوقين وعشاق الطعام في إمارة دبي».

• موسم الصيف والأعياد الأكثر جاذبية لسكان دبي وزوارها.

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