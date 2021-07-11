بعد ان لفَّت سيارتها بالفرو .. متابعون يسخرون من كيم كارداشيان: سيارة مصنوعة من المناشف ! .. شاهد الصور

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

من المعروف عن المشاهير، بخاصة الذين يعشقون عالم السيارات، إنهم يهرعون لشراء السيارات الفاخرة الجديدة، ليلفتوا نظر معجبيهم فيها، ولعل كيم كارداشيان واحدة من هؤلاء. ومن بين سيارات كيم كارداشيان التي أثارت الجدل في الفترة الأخيرة، سيارة لامبورغيني أوروس التي سجلت رقما قياسيا في السرعة العالية على جليد بحيرة بايكال. ولكن هذه المرة لم يكن موضوع امتلاكها لهذه السيارة هو المثير للجدل، بل ما فعلته فيها، فما هي القصة؟

تعرضت كيم كارداشيان للاستهزاء الكبير عبر الإنترنت بعد مشاركة مقطع فيديو يقدم سيارتها الجديدة لامبورجيني أوروس. وذلك لأنها أخذت سيارة مصممة بشكل جميل وجعلتها تبدو غريبة بعض الشيء، فاتهمها عشاق لامبورجيني بأنها شوهت السيارة بإختراعاتها الغريبة!

السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ظهرت مغطاة بما يبدو أنه قماش من الفرو ناعم من الداخل والخارج. بدلاً من أن تبدو مثل لامبورجيني التي نعرفها، وأصبحت تبدو أشبه بالشاحنة التي ظهرت في مشاهد من الفيلم الكوميدي "Dumb & Dumber" .

وكان الغرض أن تفاجئ كيم معجبيها بما فعلته بالسيارة، ولكن الأمور لم تكن إيجابية!

ولاحقا حاولت كيم تبرير ما فعلته بأنها تحاول ان تجعل من السيارة ملائمة من حيث الألوان والتصميم ومتناغمة مع ستايل كيم الخاص ولكن التبرير زاد الامور سوءاً حين سخر منها عدد كبير من الناس على تويتر، وانهالت التعليقات على الصور فقال أحدهم: "هل هذه السيارة مصنوعة من المناشف؟ ماذا تفعل عندما تمطر"!

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news