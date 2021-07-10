«عنتيل الصعيد» طبيب تخرج من كلية التجارة

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

كشفت التحقيقات مع المعروف إعلاميا بـ «عنتيل الصعيد»،مفاجآت جديدة، حيث أن عدد ضحاياه تجاوز 30 سيدة تم وتصويرهن دون عملهن. وكشفت التحقيقات إن "عنتيل الصعيد" مارس مهنة الطب وفتح عيادة خاصة على الرغم من أنه حاصل على بكالوريوس تجارة، وليس مدونا في نقابة الأطباء.

وأكد مسؤولين في مديرية الصحة بمحافظة المنيا، لصحيفة " المصري اليوم" أنه سبق صدور قرار بغلق العيادة الخاص بـ«عنتيل الصعيد» والمقام بجوار عيادة شقيقة، بالدور الثاني بمنطقة بني مزار بعد ان ثبت أن الشهادة التي حصل عليها من دولة «قبرص» غير معتمدة من وزارة التعليم العالي، التي تفيد بحصول على مؤهل علمي متخصص في العلاج الطبيعي.

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