بينها «عبد يغوس وملك الملوك».. أسماء ممنوعة في مصر شرعا وقانونا

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

يحظر القانون المصري أربع فئات من الأسماء، باعتبارها مخالفة للقانون، وفي الوقت نفسه حددت دار الإفتاء المصرية، عددا من الأسماء التي تجاوزت 109 أسماء يحرم شرعا تسمية الأطفال بها.

وتشرح المحامية المصرية أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا، مثل نجيب محفوظ، إضافة إلى الاسم المخالف للنظام العام، وهو الاسم الذي يكون به إهانة لصاحبه أو لفظ خادش للحياء المطلق، و الاسم المخالف للشرائع السماوية، وهو الاسم الذي يحمل إهانة المقدسات في الشرائع مثل عبداللات أو عبدالعزة.

وعلى مستوى الشرع تشرح المحامية لصحيفة «الوطن» المصرية أنها تتجاوز 109 أسماء، وهي أسماء الله الحسنى والتي يبلغ عددها 99 اسما، إضافة إلى هذه الأسماء: عبد يغوس، عبد نصري، عبدسواع، ملك الملوك، سلطان السلاطين، حاكم الحكام، عبدالعزي،

عبدالنجم، عبد الشعري، كما تٌحرم التسمية بكل اسم معبد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى، إذا كان على جهة العبادة أو التعظيم، لكن التسمية بعبدالنبي وعبدالرسول، فهي جائزةٌ شرعًا

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