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    جراحه خطيرة.. مظلي أردني يهبط في البحر ليجد سمكة قرش في انتظاره (فيديو)

    المصدر:
    • متابعة- الإمارات اليوم
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    أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هجوم سمكة قرش على مظلي أردني في البحر الأحمر.

    وهاجمت سمكة القرش الشاب الأردني البالغ من العمر 37 عاما، عقب نزوله إلى الماء مستخدما مظلة.

    وأسفر الهجوم حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية عن تعرض الأردني لجروح خطيرة وتمزق بالأوتار، وتم نقله إلى مستشفى الأمير هاشم، وخضع لعملية جراحية في قدمه اليمنى.

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