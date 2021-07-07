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    فيديو تحطيم «عربة الخضار» يثير الغضب في الأردن.. ويقيل مسؤولا

    المصدر:
    • متابعة- الإمارات اليوم
    التاريخ:

    أثار فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في الاردن لتحطيم عربة خضار لبائع جوال موجة غضب، ما استدعى تدخل
    أمانة عمان الكبرى، التي قررت إقالة المسؤول عت الأمر.

    وذكرت عدد من وسائل الإعلام المحلية «أن رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، يوسف الشواربة، قرر إعفاء مدير سوق الخضار المركزي من منصبه، حيث وقعت الحادثة».

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