فيديو تحطيم «عربة الخضار» يثير الغضب في الأردن.. ويقيل مسؤولا
أثار فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في الاردن لتحطيم عربة خضار لبائع جوال موجة غضب، ما استدعى تدخل
أمانة عمان الكبرى، التي قررت إقالة المسؤول عت الأمر.
وذكرت عدد من وسائل الإعلام المحلية «أن رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، يوسف الشواربة، قرر إعفاء مدير سوق الخضار المركزي من منصبه، حيث وقعت الحادثة».
ضبط مواطن يعمل على عربة خضار "غير مرخصه" في السوق المركزي وتم تشكيل الفريق التالي من :سائق جرافه، جرافة، مراقب، مشرف، مصور و #الباقي_تفاصيل— Hilda Shafiq Ajeilat (@HILDAAJELAT1) July 5, 2021
و #تستمر_المسيرة #الأردن pic.twitter.com/WRpUJNHtW4
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