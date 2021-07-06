مهووس بريطاني بفرقة «بي تي إس» يتحول إلى «جيمين»

المصدر: إعداد ■ ندى الزرعوني

استطاع «أولي لندن»، بعد عشرات العمليات الجراحية، أن يتحول من شاب بريطاني أبيض، إلى المغني الرئيس لفرقة «بي تي إس» الكورية جيمين، حيث تحول إعجابه بالمغني وبالثقافة الكورية إلى هوس جعله يقرر التحول إلى شخص كوري الملامح، ويغير كل ما يتعلق بحياته وخلفيته أيضاً.

أنفق الشاب ما يزيد على 75 ألف جنيه إسترليني، أو ما يزيد على 381 ألف درهم إماراتي، ليتمكن من تحقيق أمنية حياته.

وقال «أولي لندن» على حسابه الذي يحمل الاسم نفسه، إنه عانى سنوات من ضياع الهوية، وإن «كوريا أصبحت الآن بلدي، وثقافتي، والآن أبدو كورياً أيضاً»، كما قال في تغريدة أخرى: «من الجميل أن تصحو كل يوم وأنت كوري».

انتقل «جيمين» البريطاني (28 عاماً)، إلى كوريا الجنوبية عام 2013، وقد تحول إعجابه بالدولة والثقافة والشعب إلى هوس، وتحول المغني الرئيس للفرقة جيمين إلى قدوته في الشكل والشخصية والمظهر.

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