«تويتر»: للمستخدم تحديد مَن يشاهد تغريداته

المصدر: سان فرانسيسكو ■ د.ب.أ

كشف موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن قيامه حالياً بتطوير أدوات تتيح للمستخدمين تحديد من يمكنه مشاهدة تغريداتهم، بما في ذلك أداة تقصر إمكانية رؤية التغريدة على «الأصدقاء الموثقين فقط»، مع عرض تغريدات المدرجين على هذه القائمة دائماً في مقدمة التغريدات. كما يدرس موقع «تويتر» فكرة أخرى تشمل السماح للأشخاص بالتغريد كشخصيات مختلفة من خلال حساب واحد، كما يمكن للمستخدمين متابعة كل الشخصيات أو شخصيات محددة من الحساب الواحد، على سبيل المثال يمكن أن يحدد لنفسه شخصية الأب وشخصية العامل وشخصية مشجع كرة القدم، ويكون لكل شخصية من هذه الشخصيات تغريداتها المنفصلة على الحساب نفسه، في المقابل يمكن لأي مستخدم آخر تحديد أي شخصية من هذه الشخصيات لمتابعتها.

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