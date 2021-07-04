بعد زواج 15 عاماً.. عامر خان ينفصل عن كيران راو

المصدر: بومباي ■ أ.ف.ب

أعلن نجم بوليوود، عامر خان، أمس، انفصاله عن زوجته، المخرجة كيران راو، بعد زواج استمر أكثر من 15 عاماً.

وأصدر الزوجان المشهوران بياناً قالا فيه إنهما اتفقا على الانفصال، لكنهما سيربيان ابنهما سوياً، وسيستمران في العمل على مشروعات مشتركة.

وأضاف خان وراو: «في هذه السنوات الـ15 الجميلة التي أمضيناها معاً، تشاركنا حياة مليئة بالخبرات والفرح والضحك، ونَمَت علاقتنا في الثقة والاحترام والحب»، لكن «نودّ الآن أن نبدأ فصلاً جديداً في حياتنا، لم نعد زوجاً وزوجة، لكننا والدان وعائلة لبعضنا بعضاً».

والتقى خان وراو أثناء تصوير فيلم عام 2001، كانت فيه راو مساعدة للمخرج، وتزوجا في ديسمبر 2005.

ويُعرف خان، وهو مسلم، بالتزامه بقضايا إنسانية وسياسية، وقال في عام 2015 إن تزايد «التعصب» ضد المسلمين والمثقفين في الهند، دفع بزوجته راو الهندوسية إلى التفكير في مغادرة البلاد.

كذلك كان يعمل على إعادة لفيلم هوليوود الشهير «فوريست غامب»، الصادر عام 1994، بعنوان «لال سينغ شادا» ومن المقرر طرحه في نهاية عام 2021.

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