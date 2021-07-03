هندي يسمم أبنائه نكاية بزوجته

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تتهم الشرطة الهندية مومباي، رجلا بخلط سم الفئران مع المثلجات، وتقديمها لأطفاله، ما أسفرعن مقتل طفل وإصابة اثنين بمرض خطير.

وقالت الشرطة، وفقًا لصحيفة «إندبندنت». أن علي نوشاد أنصاري، البالغ من العمر 27 عامًا، تشاجر مع زوجته، في يونيو الماضي، واصطحب أطفالهما الثلاثة لتناول الآيس كريم، ثم سممهم بهدف إثارة غيظها، وتوفي نجل الزوجين البالغ من العمر ستة أعوام فى المستشفى.

وأوضحت الشرطة إنها تعتقد أن زوجة أنصارى، بيجوم، كذبت على الأطباء فى البداية لمحاولة حماية زوجها. أخبرت الضباط في البداية أن أطفالها تناولوا السم عن طريق الخطأ. لكنها اتهمت عندما مات ابنها البالغ من العمر ستة أعوام - زوجها بتسميم الأطفال عمدًا.

وقالت بيجوم، فى بيانها للشرطة، أن الزوجين غالبًا ما يتشاجران بشأن المسائل المالية، وبعد شجارهما الأخير، غادرت البيت وذهبت إلى منزل أختها. في غضون ذلك، اصطحب أنصاري أطفاله الثلاثة لتناول الآيس كريم، ولتقع بعدها الحادثة المفجعة.

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