أحدثهم تامر حسني ومحمد رمضان..حلا شيحة تلغي متابعة فنانين وتكتفي بزوجاتهم

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

على مدى الأيام الماضية وخاصة بعد ظهورها الأخير مع زوجها الداعية معز مسعود، مرتدية الحجاب، بدأت الفنانة المصرية حلا شيحة، إلغاء متابعتها لعدد من الفنانين الذكور على منصات التواصل الإجتماعي، والإكتفاء بمتابعة زوجاتهم.

وبعد إلغاء متابعة النجم محمد رمضان، قامت أيضا بإلغاء متابعة النجم تامر حسنى وأكتفت بمتابعة زوجته الفنانة بسمة بوسيل فقط.

وأحتفظت حلا، بحسب ماتشير حساباتها بمتابعة عدد من الفنانات منهم: " نيرمين الفقي، ومنى زكي، وأصالة، وسينتيا خليفة، ودعاء فاروق، ومها الصغير، ورانيا ياسين، ورنا سماحة، وشريهان، وسيرين عبد النور، وكندة علوش، ودرة، ومنة شلبي".

وكانت شيحة، قد كتبت حسابها في "انستغرام":"بحمد ربنا أنى أخيرًا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدًا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقي (مش أنا) وبتمني التوفيق لكل زملائي".

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