صور... هجوم على داعية مصري مشهور بسبب : "صباح الخير"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تعرض الداعية المصري هيثم الحويني لهجوم كبير من متابعين على موقع "فيسبوك" بسبب نشره صورة أرفقها بتحية الصباح قائلاً : "صباح الخير".

ونشر الحويني صورة وجه معها التحية لمتابعيه، عبر صفحته على "فيسبوك"، قائلا: "صباح الخير" مع صورة مكتوب فيها "سبحان الله"، ليلقى بعدها هجوما كبيرا، نظرا لأن "الكثيرين من المشايخ حرّموا كلمة صباح الخير".

كما تعرض نجل الحويني للهجوم من قبل متابعين له على السوشيال ميديا، حيث كتب أحدهم: "يقال أن صباح الخير قيلت من الكفار يوم وفاة رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم"، فيما أكد على كلامه حساب آخر مضيفا: "يا شيخ سمعنا من مشايخ كذلك أنّ صباح الخير ومساء الخير اخترعها اليهود في يوم وفاة سيدنا رسول الله".

واستمر الهجوم على الحويني من قبل عدد كبير من متابعيه: "دعك من صباح الخير تحية الكفار، تحية المسلمين السلام".

ورد نجل الحويني على متابع آخر: "لا يصح أنّ نحمل الناس على ما نحب وما نكره، فما هو مستنكر عندك قد يكون مستحسنا عند غيرك"، كما أكد هيثم الحويني في رده على كل من حرم قول "صباح الخير" من متابعيه بأن هذا الكلام غير صحيح.

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