رشاش العتيبي..أخطر مجرمي السعودية في تفاصل تكشف لاول مرة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

عرضت قناة «MBC» الفضائية، فيلما وثائقيا تضمن معومات تروى لأول مرة عنعصابة «رشاش العتيبي» المجرم الشهير الذي نشط في ثمانينيات القرن الماضي، ونفذ عمليات سلب والنهب وقطع الطرق السريعة بين مدن السعودية بمعاونة عدد كبير من اللصوص.

وروى شهود عيان عاصروا هذه الفترة تفاصيل كثيرة ومخيفة. وقال عبدالله التميمي، أحد المجني عليهم، إنه شاهد ذات مرة في سفره حادثًا مروريا فتوقف ليفاجأ برشاش وعصابته الذين قاموا بأخذ المفتاح منه وتفجير سيارته بعد الاستيلاء على ما بها من نقود، مؤكدًا أنه نجا من الموت بعد إطلاق الرصاص عليه؛ حيث مرت الرصاصة بجانبه.

وعرض الوثائقي الذي يستمر عرضه 5 أيام، الطريق الذي نفذ فيه رشاش أبرز عمليات السلب والنهب وقطع الطرق، وهو «نفود السر» الواصل بين شقراء والدوادمي، وهو الممر الحيوي للحجاج والمعتمرين والحركة التجارية في ذلك الوقت.

وقال صديق رشاش في ذلك الوقت، وُيدعى «سعود»: «أتمنى ألا يمر علي وال على شباب أمة محمد مثل ذلك الوقت العصيب»، مستعرضًا المعاناة التي عاشها في التنقل من مكان الآخر؛ ليحافظ على حياته.

يذكر أن «رشاش» مواليد عام 1960، وتمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة به بعد ملاحقة استمرت عدة أشهر، وتم تنفيذ حكم القتل به وبأفراد عصابته في عام 1989

وأعلنت منصة "شاهد" أنها ستعرض اعتباراً من التاسع من يوليو الجاري عملا دراميا ضمن سلسلة مكونة من 8 حلقات باللغة العربية مترجمة إلى الإنجليزية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news