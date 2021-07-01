«مؤشر إلى التعافي».. حفلات خارجية في ميلانو

المصدر: ميلانو ■ أ.ف.ب

تقدّم فرق مسرح «لاسكالا» في ميلانو سلسلة حفلات مجانية في الهواء الطلق، في منتصف يوليو الجاري، في مواقع شهيرة بالمدينة الواقعة شمال إيطاليا.

وقال دومينيك ماير، الذي يدير «لاسكالا»، منذ منتصف العام الماضي، أول من أمس، إن هذه الخطوة «مؤشر إلى التعافي»، وأضاف: «سنلتقي الجمهور لأن الأوبرا والموسيقى والباليه للجميع».

وتقدم أوركسترا وجوقة وباليه «لاسكالا» 14 حفلاً موسيقياً، يمتد برنامجها من الجاز إلى مقطوعات مؤلفي الموسيقى الكلاسيكية.

وسيكون الجامع المشترك بين كل الحفلات تحية لعازف الباندوني الأرجنتيني، أستور بيازولا، في مئوية ميلاد هذا الموسيقي الذي أحدث ثورة في موسيقى التانغو، من خلال جعلها تنفتح على الجاز والموسيقى الكلاسيكية، في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

وشدد ماير على أهمية برنامج الحفلات الخارجية، موضحاً أنه ينطلق من توجه إلى «الذهاب للقاء المتفرجين بدلاً من انتظار حضورهم إلى المسرح، وتحديداً الذين من غير المتوقع أن يقصدوا (لاسكالا) في الأوقات العادية، إما لخشيتهم السعر أو لأنهم يهابون المكان».

• سيكون الجامع بين الحفلات تحية العازف الأرجنتيني أستور بيازولا.

دومينيك ماير:

• «سنلتقي الجمهور لأن الأوبرا والموسيقى والباليه للجميع».

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