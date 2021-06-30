عمرو أديب: شيرين رفضت التعليق والأمر لم ينتهِ وله تداعيات

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قال الإعلامي المصري عمرو أديب، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بالفنانة شيرين عبد الوهاب؛ للرد على الجدل الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي حول خلافاتها مع زوجها حسام حبيب بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لوالد زوجها.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، أن شيرين أخبرته بأنها مكتفية بالرسالة الصوتية التي نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مضيفًا: "شيرين قالت لي مفيش حاجة من الكلام اللي بيتقال صح.. وأنا كلي ملك جوزي.. وهو رجل ابن ناس".

وعلق مقدم "الحكاية" على الأزمة قائلًا: "شيرين فنانة كبيرة ولها محبين وممتابعين كتير، وشيء جيد أنها سجلت هذا الرد، لكن الأمر لم ينتهِ ويمكن أن تكون له تداعيات الفترة المقبلة"، لافتًا إلى أن تواجد فنان كبير في هذا الموقف أمر صعب.

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