فؤاد عبدالواحد يصور «ارحم مشاعرنا» في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

طرح الفنان فؤاد عبدالواحد كليب أغنية «ارحم مشاعرنا»، الذي صور تحت إدارة المخرج بسام الترك في دبي، ضمن أجواء مفعمة بالحيوية على مدار يومين من العمل في عدد من المواقع من الإمارة، مظهراً إطلالات إبداعية مختلفة.

وطرحت «ارحم مشاعرنا» صوتياً في الميني ألبوم الجديد «حلم ولا علم»، وهي من ألحان الموسيقار الدكتور «طلال»، ومن كلمات الشاعر طارش قطن، وتوزيع سيروس، الى جانب أربع أغنيات تضمنها الميني ألبوم الذي أشرف عليه خالد أبوالمنذر.

وعرضت «ارحم مشاعرنا» في قناة روتانا على «يوتيوب».

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