النيابة المصرية تكشف تورط رجل أعمال شهير بدعم وتمويل «نائب الجن والعفاريت»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت تحقيقات النيابة العامة تورط رجل الأعمال الشهير، والمالك السابق لقناة المحور، حسن راتب في واقعة التنقيب عن الآثار المتهم فيها علاء حسانين الشهير بنائب «الجن والعفاريت» الذي قبض عليه الخميس الماضي، وبحوزته أكثر من 200 قطعة أثرية.

وأضافت التحقيقات أن شقيق علاء حسانين، أعترف أثناء التحقيق بان حسن راتب، قام بدعم عمليات التنقيب بملايين الجنيهات للبحث عن الآثار وتهريبها للخارج. وتقوم جهات التحقيق بسماع أقوال حسن راتب رجل الأعمال في التهم المنسوبة إليه بتمويل علاء حسانين بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج.

وقالت مصادر مطلعة علي سير التحقيقات إن دور حسن راتب في عمليات بيع التنقيب عن الآثار والتي لم تكن تتوقف عند التمويل ،بل جلب المعدات والتسويق.

وأكدت المصادر أن حسن راتب كان المسؤول عن بيع القطع الأثرية نظرا لأنه يمتلك جنسية أخرى. وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية القت القبض على حسن راتب بمحافظة الجيزة بمنطقة أكتوبر وأن التحقيقات كشفت أن المتهم قام بتمويل عصابة نائب الجن والعفاريت بـ 50 مليون جنيه.

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