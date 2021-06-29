4 فتيان يشيّدون أعلى برج بقطع «كابلا» في العالم

المصدر: فرنسا ■ أ.ف.ب

تمكّن أربعة من عناصر الكشافة في مولوز بشرق فرنسا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، من تشييد برج مبني بـ11 ألفاً من ألواح «كابلا» الخشبية الصغيرة، يبلغ ارتفاعه 18 متراً، ما يجعله الأعلى في العالم باستخدام قطع هذه اللعبة الشهيرة، التي يعشقها ملايين الأولاد في كل أنحاء العالم. وعمل عناصر الكشافة على مدى أربعة أيام في نهاية الأسبوع الفائت لبناء برجهم الذي بلغ ارتفاعه وفق القياس الرسمي 18.76 متراً، بقطع اللعبة التي ابتكرها هولندي عام 1987. وكان الرقم القياسي السابق، المسجل في ليون عام 2016، يبلغ 18.40 متراً، بحسب المنظمين. وشيّد الفتيان الأربعة برجهم في قاعة التسلق في مولوز، وهي الأعلى في فرنسا، إذ يبلغ ارتفاع جدارها 25 متراً. وتسلّق البناؤون الشباب الجدار مربوطين بحبل، لكي يتمكنوا من تكديس 11 ألفاً و200 قطعة «كابلا»، بما يعادل مبنى من 133 طبقة، بلغ وزنها 120 كيلوغراماً. وتدرّب الفتيان الأربعة أشهراً، وشيّدوا أبراجاً أقل ارتفاعاً تحضيراً للإنجاز الكبير.

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