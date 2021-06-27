ضبط امرأة صادر بحقها 148 أمر اعتقال في ألمانيا

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

ألقت شرطة الحدود في مدينة باساو غرب ألمانيا، أمس، القبض على امرأة، تبين أنها صدر بحقها 148 أمر اعتقال.

وأوضحت الشرطة أن المرأة كانت تقود سيارة لا توجد لها أوراق غطاء تأميني، واكتشفت الشرطة أثناء فحص البيانات أوامر الاعتقال بحقها، بسبب عدم دفع مخالفات مرورية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 10 آلاف يورو.

في سياق متصل، اتضح للشرطة الألمانية أن زوج المرأة الجالس إلى جوارها في السيارة صادر بحقه هو الآخر أمر اعتقال، بسبب عدم دفعه غرامة بقيمة 1800 يورو، بسبب الاحتيال.

وذكرت الشرطة أن المرأة التي تم توقيفها ستقبع في سجن ريجنسبورغ لمدة 188 يوماً، فيما سيقبع زوجها 100 يوم في سجن باساو.

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