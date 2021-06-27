الشرطة الألمانية تفضّ حفلات في هامبورغ

المصدر: هامبورغ ■ د.ب.أ

فضّت الشرطة الألمانية في هامبورغ مجدداً، الليلة قبل الماضية، حفلات شارك فيها آلاف الأشخاص في متنزه المدينة، وسط احتجاجات من المحتفلين.

وذكرت الشرطة، أمس، أن عدد الحضور وصل في أوقات الذروة إلى 4000 شخص، وأوضحت أنها تحفظت على خمسة أشخاص، وألقت القبض على ستة آخرين، وأشارت إلى أن ثلاثة من أفرادها تعرضوا لإصابات طفيفة أثناء الفض، وصرحت الشرطة بأنها فرقت التجمعات البشرية لأن المشاركين في الحفلات لم يلتزموا بمسافة التباعد المقررة وفقاً للمرسوم الحالي للحماية من «كورونا». وقالت الشرطة إنه أثناء عملية التفريق تعرض أفراد الشرطة للرشق بالزجاجات والألعاب النارية.

يشار إلى أن الشرطة فضّت حفلات بشكل متكرر، خلال الأيام والأسابيع الماضية.

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