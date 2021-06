في ذكرى وفاته .. 10 أسرار لا تعرفها عن مايكل جاكسون

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

نشر موقع "إيتيز كيدز" الأمريكي معلومات جديدة عن أسطورة البوب المغني الراحل مايكل جاكسون، والتي لا يعرفها كثيرون عنه. وجاء ذلك بمناسبة مرور 12 عاماً على رحيله في 25 يونيو عام 2009. وفيما يلي أهم هذه المعلومات:



1 نشأ مايكل جاكسون في أسرة متواضعة وتشارك غرفة نوم واحدة مع أشقائه الخمسة، واستمر كذلك حتى عام 1969 عندما حققت فرقة "جاكسون فايف" نجاحاً كبيراً.



2 حتى الآن، يحافظ ألبوم Thriller على مكانته متربعاً على عرش الأعلى مبيعاً في التاريخ حيث بيعت مليون نسخة في أول أسبوع، وبيع أكثر من 66 مليون نسخة حتى الآن، كذلك فاز الألبوم بـ8 جوائز جرامي.



3 اعترف مايكل جاكسون أن أغنية "بيلي جين" مأخوذة عن قصص حقيقية لنساء أخبرنه أنه أب لأبنائهن.





4 كان مايكل جاكسون يملك حقوق أغاني فرقة البيتلز، حيث تسبب شغف المغني بالفريق وحبه لأغانيهم في قيامه بشراء حقوق ملكية الأغاني عام 1985 مقابل 47 مليون دولار، ثم باعها إلى "سوني" عام 2008 نظير 750 مليون دولار.





5 جنى مايكل جاكسون 2 مليار دولار في حياته وأنفقها كلها، وقيل إنه كان مديناً بحوالي 350 مليون دولار قبل وفاته.



6 كان مايكل جاكسون من محبي الحيوانات، إلى حد قيامه بإنشاء حديقة حيوانات خاصة به في مزرعة "نيفرلاند"، التي امتلكها، وضمت المزرعة حيوانات مختلفة منها فيلة وزرافات ولاما.



7 أصيب جاكسون بحروق من الدرجة الثانية والثالثة خلال تصوير إعلان بيبسي عام 1984 بسبب خطأ غير مقصود، مما أدى إلى فقدانه شعره.



8 على عكس الشائع، لم يكن مايكل جاكسون مخترع رقصة "مشية القمر"، إذ يرجع الفضل للراقص جيفري دانيال الذي اشتهر بأداء الرقصة في منتصف السبعينيات.





9 سمّى مايكل جاكسون أبناءه الثلاثة تيمنًا به: مايكل جاكسون جونيور وباريس مايكل جاكسون وبرينس مايكل جاكسون، وهي أسماء اصطلح الإعلام على تسميته بها.

10 أول شخصية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية أكثر من 21 مرة.





ويذكر أن مايكل أصدر في عام 1971 أول أغنية فردية له والتي حلت بالمراتب الخمس الأولى Got To Be There وعندها بدأ الناقدون بالتشكيك بمشوار مايكل جاكسون.

بدأ جاكسون بعدها بتسجيل ثاني أغنية فردية له Ben التي تحكي عن قصة فأر، وهي الأغنية التي صدرت في عام 1972.



وكانت أزياء مايكل جاكسون وأسلوب ملابسه تتغير عبر السنين بشكل ملفت للنظر، فمن القفاز الأبيض في أوائل الثمانينيات إلى الجاكيت الأحمر في فيديو Beat It وThriller مرورًا بالجاكيت اللامع في أواخر التسعينيات.

