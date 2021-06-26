إيطاليون يطالبون بالعودة للرقص .. ووزارة الصحة توافق

المصدر: د ب ا

أعرب مشغلو نوادي الرقص فى إيطاليا عن أملهم فى استئناف نشاطهم قريبا.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية يومى الجمعة والسبت أن "خبراء المجلس العلمي بوزارة الصحة" أعطوا الضوء الأخضر لعملية استئناف العمل على نحو محدود اعتبارا من بداية يوليو المقبل.

وأوضى المجلس بعمل نوادى الرقص فقط فى المناطق الواقعة ضمن تصنيف«المناطق البيضاء» وهى المناطق التى تحدث فيها أقل معدلات الإصابة بكورونا على مستوى البلاد، والتي يمكن فيها تخفيف قيود كورونا، ويمكن العمل فيها بالأماكن المفتوحة ومع مراعاة نسبة إشغال 50 فقط من سعتها، بحسب ما أوردته وكالة أنسا. ومع ذلك، فإن للحكومة القول الفصل في هذا الموضوع.

ورحب وزير الاقتصاد جياكارلو جيورجيتى بموقف الخبراء وقال مساء الجمعة: «يوم الإثنين سوف نطلب تحديد موعد للفتح». ويطالب أصحاب النوادى والنقابات بإعلان واضح بشأن استئناف العمل منذ أسابيع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news